Более 1000 человек прошли диспансеризацию в "Городке здоровья" на Ирбитской Ярмарке

"Городок здоровья" на Ирбитской Ярмарке посетило свыше 1 тыс. человек. Среди тех, кто прошел первый этап диспансеризации, были не только жители Ирбита, но и гости из Екатеринбурга, Качканара, Калининграда, Тюмени, Режа и Санкт-Петербурга. Все результаты исследований граждане получат в личном кабинете на "Госуслугах" и в поликлинике по прописке.

Пациенты могли пройти диагностику, сделать флюорографию, маммографию, экспресс-тест на ВИЧ и ЭКГ. Также предлагалось проконсультироваться у офтальмолога и терапевта, проверить давление, сахар, холестерин и вес, пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья на осмотре у акушера-гинеколога и уролога. Помимо этого, гостей ярмарки приглашали принять участие в увлекательных мастер-классах и сфотографироваться с яркими макетами сердца, желудка и мозга.

С организацией "Городка здоровья" помог Волонтерский центр депутата думы Екатеринбурга Алексея Вихарева, который не так давно открыл еще один филиал центра именно в Ирбите. С трехдневной диспансеризацией для гостей фестиваля также помогли областной минздрав, медицинский колледж, администрация Ирбита и ГАУЗ СО "Ирбитская ЦГБ".

"Особую благодарность выражаем преподавателям и волонтерам-медикам, а также студентам Свердловского областного медицинского колледжа, которые активно участвовали в работе Городка здоровья. Их самоотверженность и профессионализм сделали нашу инициативу успешной и востребованной. Целых три дня с нами также трудились добровольцы волонтерского центра Алексея Вихарева. Активисты, молодые ребята и девушки помогали в информировании посетителей Городка здоровья, за что им отдельное спасибо", - написали сотрудники "Ирбитской ЦГКБ" в соцсетях, уделив внимание каждому, кто помогал с диспансеризацией - от главы города, до активистов.

Градоначальник Николай Юдин также посетил "Городок здоровья" вместе с министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой и другими представителями округа и региона.