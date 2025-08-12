Новая дорожная карта по улучшению инвестклимата утверждена губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым

Напомним, что в ходе оглашения инвестиционного послания в мае 2025 года Сергей Ситников сформулировал ключевые направления работы по улучшению делового климата Костромской области, а также обозначил задачи по расширению предпринимательской активности.

Так, была поставлена задача к 2030 году провести работу, чтобы сократить сроки технологического присоединения к инженерным сетям в 3 раза, а сроки получения разрешений на строительство и получения земельных участков без торгов в 2 раза.

Сейчас региональные власти разработали соответствующую дорожную карту.

Согласно документа, планируется сформировать единую площадку для согласования процедур с инвесторами и ресурсоснабжающими организациями. В случае возникновении спорных вопросов предполагается привлечение независимых экспертов.

Относительно такого значимого инструмента поддержки как предоставление компенсации затрат инвесторов на технологическое присоединение, предлагается дать право на такую меру поддержки инвесторам в приоритетных для региона отраслях.

Ускорение выделения земель инвесторам запланировано проводить через создаваемый личный кабинет арендатора. На формируемой электронной платформе строители смогут подать необходимые документы и оперативно отслеживать их статус. Также прорабатывается вопрос о расширении межведомственного взаимодействия.

Реализация плана в рамках дорожной карты позволит достигнуть показателей Национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. И позволит ускорить запуск инвестпроектов, соответственно, создать в регионе новые современные рабочие места.