ФАС выявила картельный сговор на 4,6 млрд рублей при поставке химикатов для очистки воды

Федеральная антимонопольная служба сообщила о выявлении картеля при закупках химикатов для очистки воды на сумму более 4,6 млрд руб. Признаки картельного сговора были выявлены на торгах для водоснабжающих компаний в 23 регионах, в том числе Москве, Татарстане, Краснодарском крае.

"Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Метахим" и ООО "Трейдпоставка". Служба подозревает хозяйствующие субъекты в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах", - сообщили в ФАС.

Если предположение о создании картеля подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы.