Губернатор Астраханской области сообщил о старте обучения в рамках программы "СВОй бизнес" для участников СВО

"В Астраханской области дан старт важной образовательной программе, направленной на поддержку и адаптацию ветеранов Специальной военной операции", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Проект «СВОй бизнес» даёт возможность создать своё дело с нуля. Обучение в рамках первого набора уже стартовало. Участниками стали 25 астраханцев, которые продемонстрировали на фронте свое мужество, стойкость и ответственность.

В течение пяти дней они пройдут обучение под руководством опытных экспертов и сформируют готовый бизнес-план. Кроме того, будущие предприниматели смогут воспользоваться всеми инструментами поддержки, которые реализуются у нас для малого и среднего бизнеса. Это субсидии и гранты из областного бюджета, услуги центра «Мой бизнес», льготные займы Фонда развития промышленности и поручительство Корпорации развития.

"Это лишь первый поток, программа продолжит свою работу. Уверен, что обучение станет для многих участников отправной точкой и трамплином к новым победам в бизнесе и в жизни", - подчеркнул Игорь Бабушкин.