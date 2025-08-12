Власти Татарстана сообщили о массированной атаке БПЛА на промышленные объекты

Власти Татарстана сообщили о массированной атаке украинских беспилотников на промышленные объекты.

В результате атаки погибших и пострадавших нет. Производственные процессы не нарушены, предприятия в республике продолжают работу в штатном режиме.

Угроза атаки БПЛА сегодня объявлялась в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. В аэропорту Казани вводили режим "Ковер".

Как сообщило Минобороны РФ, над территорией региона утром 12 августа сбили девять дронов.