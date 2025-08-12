В Госдуме не все хотят вводить платное обучение для детей мигрантов: "Это противоречит русской цивилизации"

В Госдуме не все готовы поддержать законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов. Ранее о внесении такой поправки в парламент заявил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (независимый депутат, избирался от ЛДПР).

Так, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (фракция "Справедливая Россия – За правду") заявил, что будет голосовать против законопроекта, ведь в результате введения платного обучения для детей мигрантов множество детей окажутся в серой правовой зоне.

"Если мы такое сделаем, мы выведем этих детей мигрантов из правого поля и оставим их вне общественного надзора, а человек, находящийся вне надзора, становится опасен для самого себя и окружающих. Кроме того, это противоречит сути русской цивилизации. Русская цивилизация всегда стремилась к приучению самых разных народов к жизни в рамках в общерусской культуры и правил", - цитирует депутата издание "Подъем".

С Вассерманом согласен и его коллега из КПРФ, доктор педагогических наук Михаил Берулава: "Я это не одобряю. Должны бесплатно учиться дети мигрантов, которые хотят изучать русский язык. Это не значит — проводить с ними дополнительные занятия, но они должны бесплатно осваивать ту программу, которая есть. Иначе это будет препятствием, чтобы овладеть великим русским языком. Это не будет способствовать распространению русского мира".