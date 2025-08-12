На Украине дефицит ж/д билетов – до 8 человек на одно место

Украинская железная дорога заявила о дефиците билетов в условиях пикового сезона. На самых популярных направлениях спрос составляет 5-8 человек на одно место.

"По многим популярным направлениям спрос продолжает значительно превышать предложение мест. На самые популярные направления спрос — 5-8 пассажиров на одно место, что приводит к быстрому распродажу билетов сразу после открытия продаж", - говорится в сообщении компании.

Там же добавили, что за неделю Украинская железная дорога перевезла почти 638 тыс. пассажиров.

"Главная причина дефицита — сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения. Наш подвижной состав устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, после которых требуется дорогостоящий ремонт", - сообщает оператор.

"Увеличить количество мест в поездах возможно при условии стабильного финансирования, в том числе государственного и из местных бюджетов", - заключает оператор.