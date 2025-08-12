Под Кировоградом при ракетном ударе погибли более 10 иностранцев ВСУ

По меньшей мере 12 иностранцев в ВСУ погибли в результате ракетного удара по тренировочному лагерю у Кировограда (укр. Кропивницкого). Это случилось еще 21 июля, сообщает The New York Times.

Американец из Флориды рассказал, что видел минимум 15 погибших и более 100 раненых. Удар тогда подтвердила областная военная администрация, но о последствиях удара не сообщалось. Ракета попала в столовую учебного лагеря прямо во время обеда, где находились иностранцы из США, Колумбии, Дании, Тайваня и других стран. В результате загорелся склад боеприпасов, что вызвало новые взрывы.

Представитель Международного легиона военной разведки Украины сообщил, что идет расследование и истинное число погибших не может быть разглашено.