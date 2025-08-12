СМИ: "Красное и белое" пока не может торговать крепким алкоголем в Кузбассе

Кузбасс стал вторым регионом, где у сети алкомаркетов "Красное и белое" теперь нет лицензии на торговлю крепким алкоголем, передает ТАСС. По данным агентства, 10 августа у управляющей компании ООО "Альфа-М" истекла лицензия, теперь в магазинах сети в Кемеровской области можно купить только слабоалкогольные напитки. Компания пока не комментирует ситуацию.

Ранее стало известно, что местные власти не продлили алкогольную лицензию "К&Б" в Вологодской области, где губернатор Георгий Филимонов ведет антиалкогольную кампанию с сухим законом. Позднее выяснилось, что "Красное и белое" будет оспаривать это решение в суде.