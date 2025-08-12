"Золотое яблоко" запатентует фирменный салатовый цвет

Сеть магазинов парфюмерии и косметики "Золотое яблоко" запатентует фирменный салатовый (или лаймовый) цвет, соответствующую заявку компания подала в Роспатент, пишет "Коммерсант". Таким образом "ЗЯ" хочет "укрепить визуальную идентичность бренда", а заодно и оградить своих клиентов от мошенников, которые могут подделывать стиль популярной сети.

Сейчас у "Золотого яблока", созданного в 2004 году в Екатеринбурге, 14 магазинов в Москве и 24 в регионах. Также у сети есть точки в Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Эксперты отмечают, что патентная защита цвета – крайне редкая история, обычно к таким мерам прибегают компании-гиганты, которые у потребителей уже ассоциируются с определенным цветом и оттенком.

По данным издания, фирменный цвет как товарный знак зарегистрировал маркетплейс Wildberries (фиолетовый) и МТС (красный).

"Золотое яблоко" ссылается на опрос ВЦИОМ, который показал, что 73% респондентов лаймовый цвет называют узнаваемым атрибутом сети.