В Подмосковье предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего

В Подмосковье задержан агент украинских спецслужб, планировавший убийство высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ, сообщили в ФСБ.

По информации ведомства, "выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон", завербованный на территории третьей страны. Мужчине предложили сотрудничество в обмен на отсрочку от мобилизации.

Подозреваемого задержали на трассе М4, когда он ехал к месту планируемого преступления. Как заявили в ФСБ, он собрал СВУ и замаскировал его в машине, которую приобрел на деньги своих кураторов. Машину со взрывчаткой весом более чем 60 кг подозреваемый должен был припарковать в установленном месте и взорвать в момент прохода вблизи российского военнослужащего.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины привлекли пять пенсионерок для убийств российских военных. Мошенники обманом похитили у женщин деньги через мессенджеры Telegram и WhatsApp. После этого пенсионерок с помощью "мошеннических схем и психологического воздействия" привлекла украинская сторона. Жертвы должны были передавать российским военнослужащим бомбы, замаскированные под бытовые предметы. При их детонации погибли бы и военные, и сами исполнители.