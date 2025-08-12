"Практика" застроит площадку на Стачек в Екатеринбурге, отданную под КРТ

Определен застройщик, который займется площадкой в границах улиц Бабушкина — Корепина — Стачек в Екатеринбурге, отданной под комплексное развитие территории (КРТ). Победителем торгов стала компания "Практика", которая ранее также получила участок на Вторчермете в квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков.

Первоначальная цена территории площадью 22 тыс. кв.м. на аукционе составила 543 тыс. 661 руб. 87 коп. Застройщик выкупил участок за 51,45 млн рублей. На сегодняшний день там находится 16 многоквартирных домов, возведенных в 1940-е годы. За 13 лет девелопер обязуется построить там жилые дома, детский сад на 150 мест и универсальный спортивный объект.

Напомним, что под снос отдадут дома №№ 12, 13 и 14 на улице Бабушкина, №№ 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 13Б на улице Корепина, №№ 11 и 13 на улице Стачек, а также дома на Корепина, 15/ Стачек, 9.