Илон Маск собирается подать в суд на Apple

ИИ-стартап Илона Маска xAI подаст в суд на Apple за дискриминацию его приложения Grok. Да и вообще – всех ИИ-приложений, за исключением ChatGPT, считает Маск.

Так, предпринимателю не нравится, что в магазине приложений App Store ChatGPT постоянно занимает первое место в рейтингах. Это, по мнению Маска, нарушает антимонопольное законодательство.

"Apple ведет себя таким образом, что ни одна компания в сфере ИИ, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store, что является несомненным нарушением антимонопольного законодательства", - написал Маск в X (заблокирована в России).

Grok, модель искусственного интеллекта от xAI, в настоящее время занимает 6-е место в разделе "Лучшие бесплатные приложения" App Store для iPhone в США, а ChatGPT возглавляет этот список.

"Редакционный выбор [Apple Store] может отражать настороженность в отношении отсутствия у разработки xAI цензуры, но это подавляет конкуренцию. Истина важнее политики", - пишет Маск.