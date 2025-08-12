Писателя Быкова* объявили в международный розыск

Писатель Дмитрий Быков*, заочно арестованный по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии, объявлен в международный розыск.

"Двадцать восьмого июля 2025 года объявлен в международный розыск",- указано в материалах дела. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее суд в Москве заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова*. Весной СК России возбудил в отношении него уголовное дело о распространении фейков об армии РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ