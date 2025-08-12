В Новом Уренгое сорван капремонт школы

Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин сообщил об итогах визита на строительные и ремонтные объекты в Коротчаево и Лимбяяхе.

"Лимбяяха, школа имени Литвинова. Все возможные сроки нарушены, динамики на объекте нет. Ведётся смена подрядчика. Наша задача неизменна – вернуть детей и педагогов в обновленные помещения. Безусловно, без потери качества выполняемых работ", - написал глава города в своём telegram-канале.

Конкретных сроков окончания ремонта Колодин не назвал.