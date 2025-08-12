Визит в Беларусь открыл для Южного Урала новые перспективы сотрудничества

Визит официальной делегации Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером в Белоруссию длился несколько дней, каждый из которых был до предела насыщен мероприятиями самого различного формата.

Состоялась и главная встреча визита с президентом Республики Беларусь.

Александр Лукашенко отметил положительную динамику товарооборота, который превысил полмиллиарда долларов за год.

«Рост товарооборота – это хорошо, но очень важно, чтобы люди общались. Ваши люди приезжали к нам, наши – к вам. Хотя границ у нас нет, мы – единое целое», - заявил глава Белоруссии.

Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества, таким как промышленная кооперация, в том силе в станкостроении и сельхозмашиностроении.

Александр Лукашенко подчеркнул: «Мы в этом крайне заинтересованы, поскольку из Челябинской области получаем огромное количество материалов, особенно металла. Вы знаете, что в Беларуси, здесь, на крайнем западе отечества, у вас хорошие, надёжные друзья. С последней нашей встречи чуть меньше пяти лет прошло, а результаты неплохие».

Алексей Текслер поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и отметил плодотворность визита челябинской делегации в Беларусь.

«Сегодня налажен прямой диалог как между органами власти, так и между бизнесом. Благодарю вас и ваших коллег за создание беспрецедентных условий и уровня взаимодействия во всех направлениях», - сказал глава Южного Урала.

Отдельно Алексей Текслер сообщил о партнерстве с Гомельской областью, подчеркнув, что на Гомельщине челябинская делегация провела 130 встреч с бизнесом Беларуси.

Точкой отсчета деловой программы делегации Челябинской области в Белоруссии стало посещение в Минске выставочного павильона региона. Экспозиция меняется каждые 4 месяца. За время работы здесь уже представили свою продукцию 168 южноуральских предприятия. На сегодня итогом работы стало заключение более 70 экспортных контрактов.

«За два года существования выставочного павильона уже хорошие результаты: больше 17 миллионов долларов контрактов между Челябинской областью и Республикой Беларусь. И уже в работе ещё 4,5 миллиона», - отметил в ходе посещения павильона Алексей Текслер.

Заместитель Торгового представителя РФ в Республике Беларусь Михаил Аксёнов уточнил, что Челябинская область - абсолютный рекордсмен по бизнес-миссиям в Беларусь.

Отдельный акцент в программе визита был сделан на Гомельской области, о партнерстве с которой губернатор Челябинской области рассказывал Александру Лукашенко.

Так, Алексей Текслер в сопровождении челябинских бизнесменов посетил ОАО «Гомельагрокомплект», крупнейшего белорусского производителя сельхозоборудования. Ассортимент продукции - доильные установки, автоцистерны и почвообрабатывающее оборудование.

В ходе презентации ОАО «Институт «Гомельагропромпроект» прошли обсуждения перспектив совместных исследований и разработок в области сельского хозяйства, прорабатывается возможность привлечения белорусского предприятия как проектировщика и поставщика ключевого оборудования для молочно-товарных ферм. Челябинская область готовит предложения для инвесторов, в том числе по привлечению в это направление молодых фермеров по программе «Семейные фермы». Была достигнута договоренность организовать до конца года рабочую поездку на холдинг для аграриев из Челябинской области.

На предприятии «Гомсельмаш» (основано в 1930 году, занимает лидирующие позиции на мировом рынке комбайнов и других сложных сельхозмашин) губернатор ознакомился с ассортиментом продукции, который включает 17 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и множество адаптеров для уборки различных культур.

Напомним, правительство Челябинской области ежегодно предоставляет аграриям господдержку через субсидии на частичное возмещение затрат на приобретение техники аграриям, в том числе всей линейки марки «Гомсельмаш». Так, в прошлом году челябинскими аграриями закуплено 36 единиц техники белорусского производителя.

По итогам посещения предприятия была достигнута договоренность о создании учебного класса на базе Южно-Уральского государственного аграрного университета.

По приглашению главы Гомельской области Ивана Крупко губернатор также лично оценил передовые образцы белорусской сельскохозяйственной техники непосредственно в условиях уборочной кампании.

На рабочей встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко обсуждали планы развития взаимных отношений не только в экономике. Иван Крупко, в частности, предложил усилить сотрудничество и столичных городов – Гомеля и Челябинска, делегацию которого пригласил посетить Гомель в сентябре, на День города.

Председатель Гомельского облисполкома акцентировал внимание на совместной работе по вопросу роботизации предприятий. Отметил, что после посещения челябинского Завода роботов в мае прорабатывается предложение о создании роботизированных линий для предприятий Гомельской области, а затем и локализации здесь дочернего предприятия по производству роботов.

«Мы видим, что такие технологические процессы дают точность, качество и серьёзно в определённых моментах, тяжелом труде заменяют людей. Стоит рассмотреть возможность создания совместных предприятий в нашей свободно-экономической зоне под вашим руководством», - сказал Иван Крупко.

Алексей Текслер предложил провести аудит предприятий Гомельской области специалистами Челябинского центра промышленной роботизации.

«Мы сегодня один из центров в стране по производству промышленных роботов - разных типоразмеров, разной мощности. И мы не просто производители роботов, мы интеграторы», - уточнил губернатор, рассказав о подготовке профильных специалистов в ЮУрГУ и создании факультетов по робототехнике и мехатронике.

Он поблагодарил Ивана Крупко за тёплый приём и предложил организовать целевой визит специалистов Челябинской области на белорусские предприятия.

Добавим, что одновременно с рабочей программой губернатора в Гомеле, в белорусском Могилеве работал глава Челябинска Алексей Лошкин, где прошло подписание Соглашения об установлении побратимских отношений между Челябинском и Могилёвом.

Следующим пунктом деловой программы челябинской делегации стало посещение ОАО «Белорусский металлургический завод» (БМЗ), расположенного в городе Жлобин.

Завод включает в себя сталеплавильное, прокатное, трубное и метизное производства. Предприятие ориентировано на экспорт. Челябинская область входит в ТОП-10 регионов РФ по сотрудничеству с БМЗ. В структуре российского экспорта Челябинская область за 6 месяцев 2025 года заняла 7 место. БМЗ отгружает челябинским предприятиям конструкционный прокат, при этом в структуре импорта основу поставок из Челябинской области составили огнеупоры и ферросплавы.

Алексей Текслер обсудил с руководством предприятия планы сотрудничества в части расширения кооперации с челябинскими предприятиями.

«Часть сырья уже поставляется сюда. Это ферросплавы. «Магнезит» поставляет огнеупоры. Сейчас Магнитогорский металлургический комбинат реализует новый проект по производству прокатных валков для всех станов. И здесь я предложил рассмотреть нашу продукцию. Уверен, она будет востребована, потому что сегодня в основном все валки импортные. Кроме того, недавно Президент России приезжал на ММК и открыл производство крупного машиностроения - это различные агрегаты для металлургических производств. Предложил посмотреть возможность их использования на БМЗ. Считаю, у нас хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества», — подчеркнул губернатор.

В рамках визита Алексей Текслер также встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым

Борис Грызлов отметил большой опыт региона в части кооперации с Республикой Беларусь: «Опыт машиностроительных предприятий и в целом обрабатывающей промышленности Челябинской области в разработке и выпуске высокотехнологичной продукции действительно колоссален. Он открывает широкие возможности для укрепления связей с белорусскими партнёрами. В этом контексте хорошо себя зарекомендовал постоянный выставочный павильон Челябинской области в Минске, который является своего рода витриной передовых технологий региона».

Алексей Текслер подробно рассказал о деловой части поездки и сообщил, что речь, в частности шла о поставках конкретной продукции с челябинских предприятий на БМЗ, в частности, о прокатных валках, производство которых организовано на ММК. Он также подчеркнул значимость для региона вопросов развития аграрного сектора.

«Мы занимаем первое место по производству зерна твердых сортов, входим в тройку лидеров по производству яиц и десятку – по производству мяса. В связи с этим предприятие «Гомсельмаш» очень понравилось, оно комплексное - производит не только оборудование, но и всю продукцию. В целом, достигнуты новые договоренности, а также подтверждены ранее заключенные соглашения», – констатировал губернатор и поблагодарил Бориса Грызлова за оказанное содействие при организации визита челябинской делегации.

Конкретные аспекты расширения сотрудничества Алексей Текслер обсуждал на встрече с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым.

«Программа вашего визита насыщенная, состав делегации широкий, ваши компании презентуют в Минске свою продукцию. Все это говорит о той значимости, которую вы придаете дальнейшему углублению сотрудничества, развитию наших партнерских связей. Как следствие, мы можем констатировать наращивание объемов двусторонней торговли», - отметил вице-премьер Беларуси.

И высоко оценил работу Выставочного павильона Челябинской области в Минске.

Алексей Текслер поблагодарил за теплый прием и отметил: «Промышленность и экономика — это база, основа кооперационных связей между Челябинской областью и Республикой Беларусь, это основа нашего взаимного сотрудничества».

Губернатор выразил уверенность в том, что по итогам визита будут достигнуты новые соглашения о партнерстве.

Содействовать заключению новых соглашений был призван бизнес-форум, состоявшийся в рамках визита челябинской делегации. Мероприятие собрало в Минске более 70 представителей бизнеса двух сторон.

В приветственном слове Алексей Текслер сказал: «Беларусь была и остается одним из наших важнейших торговых партнеров. Радует, что наши взаимные поставки стабильны, а по отдельным направлениям растут. Мы это максимально поддерживаем, потому что замещение товаров из дальнего зарубежья, из недружественных стран - это то, чем нужно напрямую заниматься. Такие поручения дают нам Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко».

Губернатор проинформировал участников форума о встрече с Президентом Республики Беларусь, рассказал об успешном опыте работы постоянного павильона Челябинской области в Минске и призвал белорусских партнеров активно использовать эту площадку для развития деловых контактов.

Заместитель министра промышленности Республики Беларусь Денис Бакей, приветствуя участников форума, подчеркнул динамичное развитие взаимодействия с Челябинской областью. и выразил благодарность Алексею Текслеру, представителям делегации региона за внимание к развитию двусторонних.

«Мы должны принять все необходимые меры к сохранению достигнутого товарооборота, к его укреплению и росту. Возможности, компетенции и заинтересованность у нас с вами есть», - сказал Денис Бакей.

И добавил, что прорабатываются возможности приобретения белорусской продукции российскими потребителями на льготных условиях благодаря государственным программам поддержки.

Кроме исполнения пунктов деловой программы в рамках визита в Республику Беларусь Алексей Текслер и члены челябинской делегации посетили мемориалы и комплексы, посвященные памяти событиям Великой Отечественной войны, отдавая дань мужеству наших предков.

«Мы не могли не посетить мемориалы, были в Хатыни, в Красном Береге. Это наша общая история, и очень важно, чтобы мы её знали, помнили - это залог нашего будущего. Мы, к примеру, возрождаем побратимство. Восемь городов Челябинской области - побратимы с белорусскими городами. В пятницу было подписано соглашение о побратимстве между Челябинском и Могилёвом. Договорились об обмене молодежными делегациями. Молодёжь из Беларуси будет приезжать к нам, мы будем рассказывать историю Челябинской области - региона, где ковалась победа в годы Великой Отечественной войны. Наша молодёжь будет приезжать сюда для того, чтобы ознакомиться с героической историей Беларуси», — отметил Алексей Текслер.