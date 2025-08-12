Организаторы концерта "Пикника" в "Крокусе" не уведомили вовремя полицию о мероприятии

Организаторы концерта группы "Пикник", во время которого произошел теракт, не уведомили заблаговременно полицию о том, что мероприятие пройдет в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Несмотря на это, 22 марта 2024 года в период с 17.00 до 18.00 инспектором-кинологом ЦКС было проведено обследование места проведения мероприятия и прилегающей к нему территории, о чем составлен соответствующий акт, приводятся в документах показания свидетеля. Также к концертному залу "Крокус сити холл" был приближен пеший наряд ППС, в составе которого входили полицейские.

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

На скамье подсудимых - 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.