Telegraph: Зеленский уже согласен отказаться от освобожденных Россией территорий

Зеленский накануне переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа смягчил свою позицию по территориям, и теперь уже готов отказаться от тех территорий, которые освобождены Россией. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным источников издания, Зеленский готов заморозить военный конфликт по текущей линии фронта, то есть отказаться только от того, что и так потеряно. Но взамен он хочет полностью прекратить боевые действия, получить гарантии безопасности от Запада, а также поставки оружия и путь к членству в НАТО. При этом от территорий, которые оккупированы ВСУ в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, Зеленский отказываться не желает.

Для России данное решение было бы крайне невыгодным, считают все эксперты. Владимир Путин также говорил, что заморозка конфликта будет означать просто перевооружение Украины с перспективой нового военного столкновения. Необходимо устранить первопричины, которые состоят в стремлении в НАТО этого неонацистского государственного образования, враждебного к России и подавляющего русское население.

Британская газета отмечает, что если даже Зеленский пойдет на такой выгодный для себя компромисс, то ему придется как-то выкручиваться, ведь отказываться от территории без проведения общенационального референдума он не имеет права. Ранее он не раз говорил, что не откажется от территорий, которые считает своими. При этом большинство украинцев готовы отказаться от территориальных претензий к России ради мира.