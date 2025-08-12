Бывший начштаба "Азова"* матом предупредил Зеленского о скорой потере ряда городов Донбасса

Бывший начальник штаба бригады "Азов"* Богдан Кротевич публично обратился к Зеленскому, предупредив, что в скором времени бандеровцы потеряют ряд городов Донбасса.

"Господин президент, я искренне не знаю, что именно вам докладывают, но информирую: на линии Красноармейск (Покровск) – Константиновка без преувеличения полная *****. И эта ***** нарастает уже давно, ухудшаясь с каждым днем... Линии боевого столкновения как устойчивой линии фактически не существует. Покровск и Димитров (Мирноград) почти в окружении. Константиновка – в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки", – написал он.

Причину он видит в том, что в ВСУ сложилась вертикаль лжи и бездумного командования. Также давно имеет место "стирание резервов", массовая раздробленность подразделений, постоянные отчеты о "взятой деревне" на фоне провалов целых направлений, отсутствие ясных целей и видения театра боевых действий у многих в военном руководстве. А мобилизационный ресурс направляется "кумовьям". Он этого не понимает и не приемлет, а тем, кто принял эти правила, он нецензурно ответил.

О продвижении российских войск к западу и северо-западу от Донецка известно давно. Но в последние недели проблем у ВСУ стало еще больше. Как пишет украинский военный телеграм-канал Deep State, ВС РФ совершили прорыв фронта между Добропольем и Константиновкой. Также они продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск. Проблема украинских боевиков в том, что у них огромная нехватка личного состава. Фортификационные сооружения были построены, но их некому держать. Если так пойдет, то Доброполье может быть освобождено Россией еще быстрее Красноармейска.

Российский обозреватель Юрий Подоляка пишет, что доволен паникой на бандеровских "инфопомойках". Такого не было с 2022 года. Киев начал спешную эвакуацию западнее Краматорска. Еще недавно в украинских СМИ говорилось, что на этом направлении все стабильно, а теперь - царит паника. Зеленский срочно перебросил туда только снятую для отдыха после боев в районе южнее Новопавловки 79-ю бригаду ВСУ, которая считается одной из лучших в ВСУ. Однако она сильно обескровлена. Но других вариантов спасти ситуацию уже нет, что свидетельствует о больших проблемах с личным составом у ВСУ.

Что касается эвакуации, "Военное обозрение" пишет, что речь идет о Сергеевке, что примерно в 10 км к юго-западу от Краматорска. Видимо, противник не ожидал, что ВС РФ пойдут на рывок такой глубины. А эвакуация Сергеевки и близлежащих населенных пунктов свидетельствует о том, что эта территория выбрана для экстренного выстраивания своей обороны вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Ранее этому направлению командование ВСУ уделяли гораздо меньше внимания, так как российская армия была далеко.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ практически "взяли в клещи" противника в районе Димитрова и разрушили логистику ВСУ, "вбив клин" между Красноармейском и Димитровым, которые по сути являются городами-спутниками.

*запрещенная в России террористическая организация