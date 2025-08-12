В Ставрополе из-за атаки БПЛА повреждены окна жилого комплекса

В Ставрополе ночью была отражена атака БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава города Иван Ульянченко.

По его словам, в результате атаки выбиты стекла в одном из социальных объектов. Кроме того, пострадали окна жилого комплекса и несколько автомобилей.

Ульянченко в своем Telegram-канале уточнил, что к восстановлению повреждений приступят сегодня.

SHOT пишет, что местные жители услышали около пяти взрывов в 3 часа ночи. По словам очевидцев, сработала система ПВО по украинским дронам на юге города. БПЛА на низкой высоте.