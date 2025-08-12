В школах Тюменской области пройдут учения по антитеррористической безопасности

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о деталях подготовки региона к новому учебном году и предстоящему Единому дню голосования.

"Сентябрь уже не за горами. В первый осенний месяц нас ждут два важных события – начало нового учебного года и Единый день голосования. Это значит, что вопросы безопасности на объектах образования и избирательных участках выходят на первый план. Обсудили эти темы на заседании Антитеррористической комиссии региона", - написал Моор в своём telegram-канале.

Все необходимые меры для обеспечения безопасности будут приняты. 22 августа большинство школ Тюменской области присоединятся к Всероссийскому учению, которое проводится совместно с МЧС, МВД и Росгвардией.

"Отдельно рассмотрели вопросы защиты объектов связи и транспортной инфраструктуры от потенциальных угроз. Отметили, что профилактика терроризма требует слаженной межведомственной работы и строгого соблюдения всех нормативных требований", - подытожил глава региона.

Во время выборов, назначенных на 14 сентября 2025 г., распределят 374 мандата, на которые претендуют 948 кандидатов. Выборы основные – в 23-х муниципалитетах, дополнительные – по 10-му и 12-му округам в городскую думу Тюмени. Кроме 46-ти самовыдвиженцев зарегистрированы кандидаты от пяти парламентских партий и от политической партии "Коммунисты России", итого в выборах участвуют шесть региональных отделений политических партий.