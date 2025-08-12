Екатеринбургский ТЦ "Карнавал" объявил о возобновлении работы

Торгово-развлекательный центр "Карнавал" в Екатеринбурге возобновил свою работу после недавнего отключения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ в своих соцсетях.

"Уважаемые покупатели! С 12 августа ТРЦ "Карнавал" снова открыт для посетителей! Восстановлена вся работа торгово-развлекательного центра в обычном режиме работы с 10.00 до 22.00 ч. Напоминаем, что продуктовый гипермаркет "Ашан - Сити" открыт с 8.00 ч. Добро пожаловать за покупками!" — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 8 августа торговый центр опубликовал в соцсетях сообщение о временном закрытии "по техническим причинам". Подробности не сообщались, однако, вероятно, причиной мог послужить пожар, который разгорелся накануне в соседнем здании по улице Толедова. По данным МЧС, в подвале производственного здания сгорели две трансформаторные будки и восемь распределительных шкафов, из-за чего пропало электричество. Причины пожара все еще неизвестны.