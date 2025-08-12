Количество фейковых звонков под видом замены домофона увеличилось втрое

В России количество фейковых звонков от мошенников, выдающих себя за сотрудников домофонных служб для замены оборудования, утроилось.

Злоумышленники убеждают россиян сообщить им коды из СМС, которые якобы необходимы для получения новых ключей. Аферисты получают доступ к аккаунтам людей на портале "Госуслуги" и в других сервисах. По данным сервиса Kaspersky Who Calls, к июлю текущего года количество жалоб на подобные звонки утроилось.

Спустя несколько дней они могут повторно связаться с жертвой, но уже под видом представителей госорганов или банков. Под предлогом защиты от мошенничества и якобы взлома личного кабинета они запугивают человека, говоря об оформленных кредитах или подозрительных действиях.

Дальше жертву убеждают подтвердить транзакции, перевести деньги на "безопасный счет", установить посторонние приложения, продемонстрировать экран или передать доступ к устройству, сообщают "Известия".

Ранее в Магнитогорске женщина перевела мошенникам почти миллион после звонка о "доставке цветов".