Минимальная стипендия в вузах составит 2 224 рубля

С 1 сентября 2025 года в России минимальный размер стипендий для студентов вузов составлять от 2 тыс. 224 руб. до 11 тыс. 157 руб.

Это будет зависеть от вида пособия. Согласно документу Минобрнауки РФ, с нового учебного года минимальная государственная академическая стипендия у студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, должна составлять минимум 2 тыс. 224 рубля, а социальная стипендия для этой же категории обучающихся - не менее 3 тыс. 340 руб.

Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России, должна составлять не менее 10 тыс. 513 руб., по иным направлениям - 4 тыс. 380 руб. Для ординаторов предусмотрена минимальная государственная стипендия 11 тыс. 157 руб., а для ассистентов-стажеров - 4 тыс. 380 руб.

Отмечается, что указанные размеры являются минимальными возможными данными стипендий с 1 сентября 2025 года, сообщает ТАСС.

Стипендия у российских студентов, возможно, будет не ниже прожиточного минимума