В России может появиться платное образование для детей мигрантов

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение проект закона, предполагающий отмену бесплатного образования для детей мигрантов, а также об ограничении для них до трех количества попыток сдачи тестирования на знание русского языка в течение года.

Сегодня они получают образование на общедоступной и бесплатной основе. В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение количества детей мигрантов в школах приводит к нехватке в них мест. В текущем году в российских школах не хватало более 900 тыс. мест. Некоторые школы набирают десятки первых классов, а доля тех, кто учится во вторую смену, растет.

Кроме того, по словам депутатов, выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы, сообщает ТАСС.

Напомним, дети россиян получат приоритет перед мигрантами при приеме в детсады.