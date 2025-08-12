12 Августа 2025
Политика В России В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

Пашинян рассказал Путину о его встрече с Трампом

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Как сообщил Кремль, Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне.

Из сообщения следует, что Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Москва готова содействовать в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 гг. комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.

Тем временем, МИД Армении и Азербайджана обнародовали проект мирного договора между странами. Документ предполагает отказ Еревана и Баку от территориальных претензий друг к другу, от применения силы и от размещения сил третьих сторон на границе между двумя государствами.

Теги: Пашинян, Путин, Армения, Россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2025 00:00 Мск Армения и Азербайджан обнародовали проект мирного договора

