Пашинян рассказал Путину о его встрече с Трампом

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Армении Николом Пашиняном.

Как сообщил Кремль, Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне.

Из сообщения следует, что Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку. Москва готова содействовать в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 гг. комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе.

Тем временем, МИД Армении и Азербайджана обнародовали проект мирного договора между странами. Документ предполагает отказ Еревана и Баку от территориальных претензий друг к другу, от применения силы и от размещения сил третьих сторон на границе между двумя государствами.