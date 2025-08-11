В Тюменской области пройдет первая межмуниципальная туристическая конференция "Таёжные нити"

В Тюменской области пройдет первая межмуниципальная туристическая конференция "Таёжные нити". Она состоится 9-10 сентября.

Событие состоится в Уватском районе и станет продолжением инвестиционного тура. Для внешних и внутренних инвесторов подготовлена специальная программа.

Во время первой межмуниципальной туристической конференции "Таёжные нити" представители Нефтеюганска, Тобольска, Увата и Тюмени обсудят сотрудничество и совместные туристические маршруты, сообщает информационный центр правительства области.