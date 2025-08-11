В Тюменской области из-за профилактики будут перерывы в телерадиовещании

В Тюменской области – перебои с телерадиовещанием. Проходят плановые профилактические работы.

Временное прекращение трансляции 20 цифровых телеканалов, а также вещания радиостанций пройдёт в сёлах Упорово (11-13 августа с 9 до 17.00), Шабаново (12-14 августа с 9 до 17.00), Гагарино (13-15 августа с 10 до 17.00). Отключение вещания для указанных населённых пунктов осуществят в один из указанных дней.

Перерывы в трансляции также ожидаются в Тобольске 12, 18, 20 августа. Здесь специалисты проведут покраску металлоконструкции радиотелевизионной башни. В зависимости от направления и силы ветра возможен разлет капель краски за пределы огороженного участка (Ремезова, 53а).

Филиал РТРС "Урало-Сибирский региональный центр" рекомендует избегать зоны проведения работ, не оставлять имущество и транспорт в радиусе 150 метров от АМС и, по возможности, закрыть фасады и окна близлежащих зданий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.