В Петербурге иностранцам запретили работать курьерами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов узаконил запрет для иностранцев работать курьерами.

Сфера доставки активно развивается, создавая существенный объём неконтролируемой и неформальной занятости. Принятое решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодёжи и студентов.

Иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, поэтому данная мера не повлияет на стабильность рынка доставки. У бизнеса есть три месяца, чтобы адаптироваться к новым реальностям, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Ранее в северной столице введён запрет для иностранцев на работу таксистами.