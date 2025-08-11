В Екатеринбурге завершилась работа открытой креативной площадки "Лето с РМК"

В саду центра современного искусства в Екатеринбурге завершилась работа открытой креативной площадки фестиваля "Лето с РМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, самые юные гости площадки смотрели спектакль и мультфильм, танцевали и играли с аниматорами. А после всем гостям предложили нарисовать лето мелками на асфальте вокруг площадки, каждый художник получил подарок. Кроме того, всех гостей угощали мороженым и делали памятные фотографии.

Для взрослой аудитории организаторы подготовили викторину с розыгрышем призов. А завершил фестиваль концерт живой музыки.

За четыре недели работы площадка "Лето с РМК" собрала порядка 13 тысяч человек. Здесь показали 44 фильма и 35 мультфильмов, провели 12 творческих мастер-классов и 14 познавательных лекций, малышам показали 4 спектакля, научное шоу и 2 развлекательные программы с аниматорами, а для спортсменов и любителей провели 12 открытых тренировок на свежем воздухе.

"Мы постарались учесть интересы каждого, поэтому программа наполнена самыми разными активностями: это и тренировки, и познавательные лекции, и творческие мастер-классы, и концерты, и кинопоказы. Рады, что у нашей площадки появились постоянные посетители, которые приходили каждый день всей семьей!", - рассказала администратор площадки Александра Валиулина.

Самыми популярными стали тематические дни проектов РМК: День металлурга, день поисково-спасательного отряда "РМК Поиск", день RCC Extreme, день Волонтерского центра РМК "Сила Урала".

На этом летняя программа от РМК не заканчивается. Уже 16 и 17 августа екатеринбуржцев ждет фестиваль "Энергия РМК" в спортивном квартале "Архангел Михаил". Гостей ждут спортивные состязания, концерты звезд и розыгрыш призов.