Ограничения введены в аэропорту Оренбурга

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Оренбурга. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сообщил представитель ведомства.

Сегодня в течение дня ограничения вводились в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Калуги, Волгограда, Нижнего Новгорода и Пензы.

Днем Минобороны России сообщило, что с 7:20 по 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской и Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.