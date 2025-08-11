Хоккеист Александр Овечкин пообещал приехать в Екатеринбург на "Волшебную игру"

Капитан хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что приедет в Екатеринбург на The Magic Game или "Волшебную игру", которую устраивает его друг Павел Дацюк.

"Да, я обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день. Тем более мы замечательно пообщались с Дацюком, когда он выступал в гала‑матче в Мытищах на Кубке Овечкина", - цитирует хоккеиста "Матч ТВ".

Напомним, что матч The Magic Game пройдет на "УГМК-Арене" 30 августа. Александр Овечкин станет не единственным звездным гостем - на игру также были приглашены мировые звезды хоккея из России, Канады и США, с которыми ранее сам выступал Дацюк. Среди них Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Валерий Каменский, Кирилл Капризов и еще четыре игрока "Автомобилиста". Имена остальных пока не сообщаются.