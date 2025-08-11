В ГД прокомментировали информацию о блокировке звонков через Telegram и WhatsApp*

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев прокомментировал информацию о том, что "большая четверка" мобильных операторов якобы выступила с предложением заблокировать возможность совершать звонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp*.

По его словам, компании обозначили потребность в дополнительных доходах для поддержания существующей инфраструктуры и заявили, что эта мера вернет трафик из мессенджеров в обычные голосовые вызовы, пишут "Известия".

Ткачев добавил, что подобные предложения противоречат технологическому прогрессу и могут спровоцировать возмущение у пользователей, которые привыкли звонить через интернет.

Напомним, пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp* массово жалуются на сбои при попытках сделать видеозвонок. Об этом свидетельствуют данные сервиса фиксации сбоев в сети Downdetector.

Участники рынка и эксперты связали это с тем, что еще в мае крупнейшие российские операторы связи обратились к властям с просьбой блокировать возможность звонков в иностранных мессенджерах – чтобы предотвратить полную блокировку этих сервисов, но при этом минимизировать для мошенников возможность пользоваться звонками – самым популярным инструментом для мошенничества.

*запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской