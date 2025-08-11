Дженнифер Лопес на концерте в Казахстане атаковало насекомое

Выступление американской поп-дивы Дженнифер Лопес в Алма-Ате стало мемом благодаря кузнечику, который ползал по певице во время концерта.

Звезда пела песню, когда зрители увидели, что по ней от груди к шее ползет крупней кузнечик или сверчок. Но Лопес проявила профессионализм и просто смахнула насекомое, сообщив, что ей было несколько щекотно.

56-летняя певица выступила в Казахстане 10 августа в рамках своего мирового тура Up All Night: Live in 2025.

Фан-аккаунт певицы подписал видео с насекомым "Поцелуй женщины-сверчка" – это отсылка к предстоящей премьере фильма "Поцелуй женщины-паука", в которой Лопес играет главную роль.