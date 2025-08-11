Игорь Бабушкин сообщил о расширении программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Астраханской области

"По согласованию с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Энваровичем Файзуллиным оперативно расширяем программу переселения из ветхого и аварийного жилья. До конца августа вынесем заключения о состоянии типовых многоквартирных домов на улицах Ляхова, Степана Здоровцева, Пл. Вокзальная. Эксперты провели их детальное обследование", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.





Что касается частично обрушившегося дома по адресу: улица Ляхова, 6, то там со следующей недели начнется работы по его демонтажу. На данный момент жители в сопровождении спасателей продолжают вывозить свои вещи. Большую помощь в этом оказывают волонтеры, которые трудятся ежедневно.

"Принято решение выплатить компенсацию за полную утрату имущества 42 собственникам, в том числе владельцам уцелевших квартир первого подъезда, доступ в которые запретили спасатели", - отметил Игорь Бабушкин.

Также продолжается также процедура выкупа квартир. На данный момент выделенные для этого средства получили 60 собственников.

124 жильцам были направлены единовременные выплаты в связи с ЧС. Тем, кто нуждался в этом, предоставили жилье в маневренном фонде.