Очередной форум "Патриоты Урала" пройдёт на Ямале

Названо место проведения IV форума "Патриоты Урала". Им станет Ямал.

Об этом стало известно во время визита заместителя уральского полпреда Бориса Кириллова в Салехард. По мнению политика, форум "Патриоты Урала" стал важной площадкой для общения, обмена опытом и совместной реализации инициатив.

"Ямал – уникальный регион, и проведение форума здесь придаст ему новый масштаб и значение. Важно, чтобы каждая деталь подготовки была продумана до мелочей", - цитирует Кириллова пресс-служба полпредства.

Первый форум "Патриоты Урала" прошёл в Верхней Пышме (Свердловская область), второй – в Чебаркуле (Челябинская область), третий – в Екатеринбурге.