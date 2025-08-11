Для школьников Екатеринбурга открыли бесплатные подготовительные кружки к олимпиадам по ИИ

У школьников Екатеринбурга появилась возможность бесплатно подготовиться к олимпиадам по искусственному интеллекту, причем, всех уровней - от школьных до всероссийских и международных. Олимпиадные кружки запустил Яндекс и уже открыл набор на осень.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Яндекс", ранее школьники могли полагаться только на бесплатную подготовку по программированию, однако с этого года можно также будет записаться на кружки по математике и ИИ, в которых будут преподавать победители олимпиад, члены жюри и тренеры сборных Москвы и России. Для поступления необходимо оставить заявку и пройти конкурсный отбор.

На кружках Яндекса учеников ожидают лекции, семинары и практические занятия, где они смогут вместе с преподавателями разобрать задачи прошлогодних олимпиад и проверить свои силы в пробных турах. Их сложность сопоставима с олимпиадами из списка Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), а диплом таких состязаний позволяет поступить в вуз без вступительных экзаменов или получить льготы при поступлении.

Что касается кружка по ИИ — для его создания Яндекс объединился с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. Прошедших отбор ждут основы математики и статистики, программирование и анализ данных на Python, знакомство с глубинным обучением и большими языковыми моделями. Школьников 8-11 классов также будут учиться решать задачи главных состязаний по ИИ, включая новый профиль Всероссийской олимпиады по информатике.

Учеников 5-11 классов принимают в кружок по математике, программа которого, в зависимости от возраста, включает в себя алгебру, геометрию, комбинаторику и теорию чисел. Также школьники будут участвовать во Всероссийских командных математических боях, где им предстоит найти решение задачи и защитить его перед соперниками.

На кружок по олимпиадному программированию могут попасть подростки 6–11 классов. Здесь они познакомятся с продвинутыми алгоритмами, структурами данных и научатся решать задачи с их применением. В кружке есть программы и для новичков, делающих первые шаги в программировании, и для финалистов Всероссийской олимпиады.

"Яндекс активно поддерживает олимпиадное движение, — рассказывает руководитель по работе с олимпиадным сообществом в Яндексе Татьяна Колинкова. — Мы участвуем в организации Всероссийских олимпиад по математике и информатике и турниров по программированию, помогаем готовиться к международным соревнованиям, таким как IOI. Наш кружок по программированию существует два года и уже показал отличные результаты — в нем занимались 85% победителей и 70% призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. В этом году направлений станет больше: мы будем готовить ребят и к состязаниям по математике, и к новому профилю Всероссийской олимпиады — искусственному интеллекту. В основу программы новых Кружков лег наш практический опыт в ИИ и ML-разработке".

Подать заявку и решить тестовое задание для приема на кружок по ИИ нужно успеть до 30 сентября, по математике — до 3 сентября. Сроки приема в кружок по программированию будут опубликованы отдельно. Занятия же начнутся в сентябре-октябре и закончатся в мае.