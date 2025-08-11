Для школьников Екатеринбурга открыли бесплатные подготовительные кружки к олимпиадам по ИИ

11 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Для школьников Екатеринбурга открыли бесплатные подготовительные кружки к олимпиадам по ИИ

У школьников Екатеринбурга появилась возможность бесплатно подготовиться к олимпиадам по искусственному интеллекту, причем, всех уровней - от школьных до всероссийских и международных. Олимпиадные кружки запустил Яндекс и уже открыл набор на осень.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Яндекс", ранее школьники могли полагаться только на бесплатную подготовку по программированию, однако с этого года можно также будет записаться на кружки по математике и ИИ, в которых будут преподавать победители олимпиад, члены жюри и тренеры сборных Москвы и России. Для поступления необходимо оставить заявку и пройти конкурсный отбор.

На кружках Яндекса учеников ожидают лекции, семинары и практические занятия, где они смогут вместе с преподавателями разобрать задачи прошлогодних олимпиад и проверить свои силы в пробных турах. Их сложность сопоставима с олимпиадами из списка Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), а диплом таких состязаний позволяет поступить в вуз без вступительных экзаменов или получить льготы при поступлении.

Человек рассматривает картинку нейросетей(2025)|Фото: Накануне.RU

Что касается кружка по ИИ — для его создания Яндекс объединился с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. Прошедших отбор ждут основы математики и статистики, программирование и анализ данных на Python, знакомство с глубинным обучением и большими языковыми моделями. Школьников 8-11 классов также будут учиться решать задачи главных состязаний по ИИ, включая новый профиль Всероссийской олимпиады по информатике.

Учеников 5-11 классов принимают в кружок по математике, программа которого, в зависимости от возраста, включает в себя алгебру, геометрию, комбинаторику и теорию чисел. Также школьники будут участвовать во Всероссийских командных математических боях, где им предстоит найти решение задачи и защитить его перед соперниками.

На кружок по олимпиадному программированию могут попасть подростки 6–11 классов. Здесь они познакомятся с продвинутыми алгоритмами, структурами данных и научатся решать задачи с их применением. В кружке есть программы и для новичков, делающих первые шаги в программировании, и для финалистов Всероссийской олимпиады.

"Яндекс активно поддерживает олимпиадное движение, — рассказывает руководитель по работе с олимпиадным сообществом в Яндексе Татьяна Колинкова. — Мы участвуем в организации Всероссийских олимпиад по математике и информатике и турниров по программированию, помогаем готовиться к международным соревнованиям, таким как IOI. Наш кружок по программированию существует два года и уже показал отличные результаты — в нем занимались 85% победителей и 70% призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. В этом году направлений станет больше: мы будем готовить ребят и к состязаниям по математике, и к новому профилю Всероссийской олимпиады — искусственному интеллекту. В основу программы новых Кружков лег наш практический опыт в ИИ и ML-разработке".

Подать заявку и решить тестовое задание для приема на кружок по ИИ нужно успеть до 30 сентября, по математике — до 3 сентября. Сроки приема в кружок по программированию будут опубликованы отдельно. Занятия же начнутся в сентябре-октябре и закончатся в мае.

Теги: Екатеринбург, ИИ, кружок, олимпиада, подготовка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети