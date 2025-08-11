11 Августа 2025
Общество Тюменская область
Фото: Транснефть – Сибирь

Подведены итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии – 2025" ПАО "Транснефть"

Определены победители XXIII конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть", который проходил в г. Тюмени на базе АО "Транснефть – Сибирь".

Мероприятие проводилось с 3 по 6 августа 2025 года на площадках Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа, Тюменского ремонтно-механического завода, Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах, ЛПДС "Торгили", а также в аппарате управления АО "Транснефть – Сибирь".

В конкурсе приняли участие больше 200 работников из 19 дочерних обществ ПАО "Транснефть". По итогам были определены лучшие представители 16 профессий нефтепроводной отрасли. Жюри оценивало уровень знаний нормативной документации, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией.

Мероприятия конкурса транслировались в прямом эфире по телесистеме компании "Транснефть", а также в официальных группах конкурса в социальных сетях. Это позволило всем заинтересованным сотрудникам наблюдать за соревнованиями без отрыва от производства и болеть за своих коллег.

(2025)|Фото: Транснефть – Сибирь

Имена победителей и призеров были озвучены на торжественной церемонии награждения 7 августа 2025 года. Наибольшее количество призовых мест – 15 – получила команда АО "Транснефть – Сибирь". Лидером по наградам высшего достоинства также стала команда принимающей стороны – семь первых мест, шесть – вторых, два – третьих. Победители и призеры получили памятные знаки. Участников конкурса поздравили ветераны производства, пожелав им дальнейших профессиональных успехов.
"Компания развивается очень динамично. Модернизируются, строятся, совершенствуются производственные объекты, внедряется современное оборудование технологии. Благодаря конкурсу наши работники ежегодно повышают свой квалификационный уровень. Очень важно, чтобы вы все передавали свой опыт, знания, мастерство друг другу, именно так компания становится сильной и готовой ко всем вызовам", – заявил заместитель вице-президента ПАО "Транснефть" Марс Фазлыев в ходе награждения победителей.

В 2026 году финальный этап конкурса профмастерства "Лучший по профессии" состоится на базе АО "Транснефть – Урал" в г. Уфе.

Теги: Транснефть – Сибирь, лучший по профессии


