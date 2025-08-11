Татьяну из Нижнего Тагила чуть не оштрафовали из-за тезки из Санкт-Петербурга

Из-за ошибки Татьяну из Нижнего Тагила чуть не оштрафовали на 7,5 тыс. рублей, перепутав с полной тезкой из Санкт-Петербурга. Об этом инциденте подробно рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

По решению Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Татьяне выписали штраф за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ). В суде девушка заявила, что действительно один раз проехала не на тот сигнал светофора, но заверила, что уж точно не делала это повторно.

После некоторых разбирательств суд выяснил, что правонарушение совершила жительница Санкт-Петербурга с теми же ФИО и датой рождения. Различия были в местах рождения и проживания, паспортных данных и марках автомобилей.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила снял с Татьяны обвинения и также не стал назначать наказание по ч.1 ст.12.12 КоАП РФ за проезд на запрещающий сигнал светофора, поскольку срок давности привлечения к административной ответственности уже истек.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.