В два раза сокращен срок рассмотрения заявлений россиян на распоряжение маткапиталом

Правительство России в два раза сократило сроки рассмотрения заявлений от граждан о распоряжении материнским капиталом.

"С 10 до 5 рабочих дней сокращен период рассмотрения заявления об использовании маткапитала территориальными органами Социального фонда. С 20 до 12 рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявлений и принятия решений по ним, если территориальному органу Соцфонда требуется запросить дополнительные документы", - говорится в сообщении правительства.

Глава кабмина Михаил Мишустин считает, что такая мера поможет родителям "иметь больше времени на детей, а не на оформление бумаг".