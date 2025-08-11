Пользователи пожаловались на сбои при звонках в Telegram и WhatsApp*

Пользователи мессенджеров Telegram и WhatsApp (*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена) массово жалуются на сбои при попытках сделать видеозвонок. Об этом свидетельствуют данные сервиса фиксации сбоев в сети Downdetector.

Участники рынка и эксперты связали это с тем, что еще в мае крупнейшие российские операторы связи обратились к властям с просьбой блокировать возможность звонков в иностранных мессенджерах – чтобы предотвратить полную блокировку этих сервисов, но при этом минимизировать для мошенников возможность пользоваться звонками – самым популярным инструментом для мошенничества.

Сейчас участники рынка говорят российским СМИ и Telegram-каналам, что помехи при осуществлении звонков могут быть "делом рук" Роскомнадзора, но в самом ведомстве такие слухи комментировать не стали.