Мизулина прилетела в Пермь и не смогла связаться с Shaman-ом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прилетела в Пермь и не смогла связаться со своим возлюбленным, певцом Ярославом Дроновым (Shaman).

"У меня в Перми не работают вообще звонки в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена, - прим.) и Telegram. Поэтому сегодня утром с Ярославом (Shaman) сначала общались по обычной связи, а потом затестили видеозвонок в MAX. Очень даже, качеством ничем не уступает", - написала Мизулина в своём telegram-канале.

Сегодня стало известно, что сотовые операторы России – МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele2 попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах – чтобы предотвратить полную блокировку этих сервисов, но при этом минимизировать для мошенников возможность пользоваться звонками – самым популярным инструментом для мошенничества.