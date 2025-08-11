Аэропорт Геленджика возобновил работу после введения ограничений

Аэропорт Геленджика работает в штатном режиме с 11 августа.

Как сообщила пресс-служба авиагавани, в понедельник ожидаются прибытие и обратный вылет семи рейсов из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

В аэропорту за последние дни несколько раз вводились ограничения в целях безопасности.

9 августа сообщалось о массовых задержках рейсов в Сочи - сотни пассажиров ожидали вылета в Томске, Новосибирске, Новокузнецке и Красноярске. В авиакомпании "Аэрофлот" заявляли, что из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика происходят корректировки расписания, в том числе путем отмены отдельных рейсов.