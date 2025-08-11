Калининградских врачей снова приговорили к 9 годам колонии по делу о смерти новорожденного

Мосгорсуд вынес приговор врачу-реаниматологу Элине Сушкевич и бывшему главврачу калининградского роддома №4 Елене Белой – их приговорили к 9 и 9,5 годам колонии соответственно. Ранее врачей признал виновными суд присяжных. Дело касается смерти новорожденного мальчика в 2018 году.

Пациентка роддома №4 родила сына раньше срока – ребенок весил всего 700 граммов, но был жив на момент родов. По версии обвинения, Сушкевич и Белая ввели новорожденному сульфат магния, решив убить ребенка, имевшего меньше шансов на выживание, чем доношенные дети. Следствие (и суд) сочли, что медики сделали это из желания не портить статистику перинатального центра.

Защита Сушкевич и Белой, которые не признали вину, настаивает на том, что в действиях врачей не было злого умысла. В 2020 году присяжные вынесли медикам оправдательный приговор, но в 2021 году дело было отправлено на пересмотр.

После отмены оправдательного приговора Елена Белая и Элина Сушкевич были арестованы.

Их дело вызвало широкий общественный резонанс, многие врачи, в том числе самые авторитетные, например, Леонид Рошаль, выступали в поддержку калининградских медиков.

В 2022 году суд вынес приговор, аналогичный сегодняшнему, но Верховный суд отменил этот приговор и отправил дело на очередной пересмотр.