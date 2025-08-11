Восемь новых спецавтомобилей передал губернатор Владимир Мазур станции скорой помощи Томска

11 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Здравоохранение Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Восемь новых спецавтомобилей передал губернатор Владимир Мазур станции скорой помощи Томска

Скорая помощь Томска получила новенькие автомобили. Сегодня, 11 августа, глава региона Владимир Мазур вручил ключи от восьми новых автомобилей для станции скорой помощи города Томска. Губернатор передал главному врачу станции скорой медпомощи Николаю Родионову автомобили, на приобретение которых из областного бюджета было направлено около 40 млн рублей.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Станция скорой помощи Томска — одно из крупнейших медицинских учреждений в системе здравоохранения области. По данным статистики, за сутки сюда поступает около 700 обращений, осуществляется около 600 выездов медицинских бригад. В среднем в сутки на дежурстве находятся порядка 40 бригад, для вызовов задействовано 54 автомобиля.

«Работа на скорой — это труд без выходных и праздников. 365 дней в году вы готовы отправиться на помощь тем, кто ее ждет. И для нас очень важно организовать комфортные и условия для работы бригад скорой помощи. Это, прежде всего, современные, оснащенные всем необходимым автомобили», — сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Переданные новые транспортные средства произведены в России, оснащены всем необходимым медоборудованием и инвентарем.

В партии переданных сегодня машин несколько авто класса «В» и класса «С». Класс «В» предназначается для обычной скорой помощи, на котором проводят транспортировку пациентов и проведение лечебных мероприятий силами общепрофильной бригады. Автомобили снабжены аппаратом ЭКГ, автоматическим дефибриллятором, детскими и взрослыми реанимационными укладками, бактерицидными облучателями, средствами транспортной иммобилизации, аппаратами ИВЛ и кислородными ингаляторами и др. Имеется оборудование для неотложной помощи.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Класс «C» — это реанимобили, которые используют для оказания экстренной помощи и мониторинга состояния тяжелобольных пациентов реанимационной бригадой. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами для слежения за состоянием пациента, дефибрилляторами, шприцевыми насосами, электрокардиографами, средствами для мониторинга и поддержания жизненно важных функций организма. Кроме того, в этих авто имеются вакуумные матрасы для транспортировки больных на дальние расстояния.

«Пусть новые автомобили будут надёжными помощниками врачей в их непростом, но таком важном труде, служат верой и правдой, — сказал Владимир Мазур, поблагодарив врачей, фельдшеров и водителей станции скорой помощи за работу.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор подчеркнул, что модернизация медучреждений Томской области продолжится, в том числе по областным программам и президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Теги: владимир мазур, машины скорой помощи, реанимобиль, медицинское оборудование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети