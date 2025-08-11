Восемь новых спецавтомобилей передал губернатор Владимир Мазур станции скорой помощи Томска

Скорая помощь Томска получила новенькие автомобили. Сегодня, 11 августа, глава региона Владимир Мазур вручил ключи от восьми новых автомобилей для станции скорой помощи города Томска. Губернатор передал главному врачу станции скорой медпомощи Николаю Родионову автомобили, на приобретение которых из областного бюджета было направлено около 40 млн рублей.





Станция скорой помощи Томска — одно из крупнейших медицинских учреждений в системе здравоохранения области. По данным статистики, за сутки сюда поступает около 700 обращений, осуществляется около 600 выездов медицинских бригад. В среднем в сутки на дежурстве находятся порядка 40 бригад, для вызовов задействовано 54 автомобиля.

«Работа на скорой — это труд без выходных и праздников. 365 дней в году вы готовы отправиться на помощь тем, кто ее ждет. И для нас очень важно организовать комфортные и условия для работы бригад скорой помощи. Это, прежде всего, современные, оснащенные всем необходимым автомобили», — сказал Владимир Мазур.

Переданные новые транспортные средства произведены в России, оснащены всем необходимым медоборудованием и инвентарем.

В партии переданных сегодня машин несколько авто класса «В» и класса «С». Класс «В» предназначается для обычной скорой помощи, на котором проводят транспортировку пациентов и проведение лечебных мероприятий силами общепрофильной бригады. Автомобили снабжены аппаратом ЭКГ, автоматическим дефибриллятором, детскими и взрослыми реанимационными укладками, бактерицидными облучателями, средствами транспортной иммобилизации, аппаратами ИВЛ и кислородными ингаляторами и др. Имеется оборудование для неотложной помощи.

Класс «C» — это реанимобили, которые используют для оказания экстренной помощи и мониторинга состояния тяжелобольных пациентов реанимационной бригадой. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами для слежения за состоянием пациента, дефибрилляторами, шприцевыми насосами, электрокардиографами, средствами для мониторинга и поддержания жизненно важных функций организма. Кроме того, в этих авто имеются вакуумные матрасы для транспортировки больных на дальние расстояния.

«Пусть новые автомобили будут надёжными помощниками врачей в их непростом, но таком важном труде, служат верой и правдой, — сказал Владимир Мазур, поблагодарив врачей, фельдшеров и водителей станции скорой помощи за работу.

Губернатор подчеркнул, что модернизация медучреждений Томской области продолжится, в том числе по областным программам и президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».