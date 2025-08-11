Володин предложил обсудить отмену домашних заданий в школе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос отмены домашних заданий в школе из-за чрезмерной учебной нагрузки.

Он написал, что большинство депутатов тоже считают, что школьники перегружены: они проводят за учебой по 8-10 часов в день. Парламент обращался в Правительство, прося рассмотреть этот вопрос. Но пока тишина. В сентябре Госдума планирует вернуться к нему снова.

Что касается отмены "домашки", то это актуально еще по той причине, что многие дети сейчас списывают ее из интернета. "Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ", - написал спикер Госдумы.

Но поможет ли развитию детей отмена домашних заданий? Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев считает, что это вообще не дело Госдумы - обсуждать вопрос домашнего задания в школе.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов советует Володину обращаться к настоящим специалистам, а не к "мировому опыту", под лозунгом которого страну трясет уже 30 лет. Проблему перегрузки школьников можно решить, убрав из школьной программы "всякую чушь типа финграмотности или иностранного в началке и внеурочку".

С Богдановым согласен и глава СПЧ Валерий Фадеев, который в апреле на XV Петербургском международном образовательном форуме заявил, что дети действительно перегружены, но при этом не знают элементарных вещей. Проверенные временем классические учебники, которые доказали свою эффективность, заменили на новые, от которых стонут дети, родители и учителя. Может быть, пора их вернуть? А четверть учебной нагрузки можно спокойно сократить без потери качества.

Председатель профсоюза "Учитель" учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков уверен, что надо не отменять домашнее задание, а устранять причину проблемы. Запрет "домашки" ничего не даст, так как детям все равно придется проходить материал, тем более готовясь к ОГЭ и ЕГЭ. Значит, еще больше вырастет спрос на репетиторов. А законодатели просто не понимают реальных проблем школы.

В 2023 году отменить "домашку" предлагал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").