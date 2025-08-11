Студентам УрФУ с 1 сентября увеличат стипендии

С 1 сентября студенты Уральского федерального университета начнут получать повышенную стипендию. Соответствующее постановление подписал и.о. ректора вуза.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, в документе указаны суммы без регионального коэффициента, который составляет 15%. Согласно этой информации, студенты 1-го курса на бакалавриате и специалитете смогут получать 2 тыс. 558 руб. 98 коп вместо 2 тыс. 378 руб. 20 коп.

По итогам прохождения первой промежуточной аттестации, студенты 1 курса (2-го семестра), а также студенты 2-6 курсов бакалавра и специалитета смогут получать 3 тыс. 326 руб. 26 коп. вместо 3 тыс. 91 руб. 20 коп. Магистрантам будут ежемесячно выплачивать стипендию в размере 4 тыс. 863 руб. 12 коп. вместо 4 тыс. 519 руб. 50 коп.

Академическая стипендия студентам, сдавшим последнюю промежуточную аттестацию на "отлично", будет составлять: 4 тыс. 863 руб. 12 коп. вместо 4 тыс. 519 руб. 50 коп. для бакалавриата и специалитета и 7 тыс. 165 руб. 88 коп. вместо 6 тыс. 659 руб. 65 коп. для магистратуры.

Социальная стипендия также будет увеличена с 3 тыс. 608 руб. 75 коп. до 3 тыс. 883 руб. 9 коп.

Напомним, что средства на стипендии вузам ежегодно фиксирует стипендиальный фонд. В конце июня новый ректор УрФУ Илья Обабков заявил, что в ближайшее время повышения стипендий ожидать не стоит. Речь шла об увеличении размера до прожиточного минимума, что, по мнению ректора, создало бы весомую нагрузку на федеральный бюджет.

Он также напомнил, что помимо стипендий от вуза есть большое количество именных и социальных стипендий, в том числе от компаний-партнеров университета, которые гораздо выше прожиточного минимума.