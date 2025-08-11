В Тюмени почти на шесть часов задержали вылет самолёта в Арктическую зону Югры

В тюменском аэропорту Рощино почти на шесть часов был задержан вылет самолёта. Пункт его назначения – Белоярский, центр одного из двух районов ХМАО, включённых в Арктическую зону России.

Речь идёт о рейсах UTR-123 и ЮТ-123. Самолёт в данном случае – Ан-24.

Изначально самолёт должен был улететь в 8.15. Расчётное время вылета – 14.00, однако в момент написания новости статус рейса всё ещё звучал как "Задерживается". Причина не названа.