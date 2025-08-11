Самым популярным месяцем у свердловчан для заключения брака стал август

Август стал самым популярным месяцем у свердловчан для заключения брака. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным управления ЗАГС Свердловской области, в августе нынешнего года было подано порядка 5 тысяч заявлений на регистрацию брака. Всего же с начала года на Среднем Урале было зарегистрировано более 17,4 тысячи семейных союзов.

"В июне 2025 года было подано более 3,1 тысяч заявлений, в июле – более 3,9 тысяч, а в августе порядка 5 тысяч. Мы фиксируем положительную динамику: разводов в 2025 году на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказала заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Ранее сообщалось, что в Парке Победы в Екатеринбурге появилась Аллея любви. Ее высадили 22 пары – участники проекта "Городская свадьба", которые в День города свяжут свои судьбы узами брака.