Экс-начальник автобронетанковой службы ЦВО получил срок за взятку в 10 млн рублей

Бывший начальник автобронетанковой службы ЦВО Денис Путилов осужден на 8,5 лет по делу о взятке на 10 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет РФ.

Путилов также лишен звания "генерал-майор". В течение шести лет ему запрещено занимать административно-распорядительные должности в органах государственной власти.

О задержании генерала стало известно 18 сентября 2024 года.

Следствием установлено, что в 2023-2024 гг. между государственным заказчиком и частным предпринимателем Чудиновым заключены многомиллионные контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники. Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Путилова.

В СК установили, что Путилов получил от представителя ИП Чудинова взятку в сумме 10 млн рублей за общее покровительство при выполнении государственного оборонного заказа. Условия контракта выполнены не были, государству в лице Минобороны РФ причинен значительный ущерб.